Oberliga Nord: Duelle der Nachbarn

27.04.2018, 15:25 Uhr

Unzmarkt trifft im nächsten Derby auf Judenburg, Spitzenreiter kommt nach Knittelfeld.

Nachbarn

MURTAL/MURAU. Im Murtal-Derby ist der FC Judenburg am Sonntag gegen Unzmarkt klarer Favorit. Dass der Aufsteiger allerdings unberechenbar ist, wurde auch in der Vorwoche deutlich, als Unzmarkt gegen den ESV Knittelfeld ein verdientes 1:1 holte. Auch das letzte Duell mit Judenburg endete mit einem Remis. Das mit Spannung erwartete Derby steigt am Sonntag um 14 Uhr in Judenburg.Bereits am Samstag kommt es zu Duellen der Tabellennachbarn: Der zuletzt stark verbesserte FC Obdach muss nach Murau und könnte dort mit einem Sieg an der Bierstadt vorbeiziehen. Der FC Zeltweg gastiert in Rottenmann und hat dort nach der Niederlage gegen Judenburg die nächsten Punkte im Visier.

Spitzenreiter

Die schwierigste Aufgabe der Murtaler Teams wartet allerdings auf die Eisenbahner aus Knittelfeld. Der ESV empfängt den Tabellenführer und Aufstiegskandidaten aus St. Michael. Trotz der Knittelfelder Heimstärke gilt der Spitzenreiter als Favorit - beim letzten Duell gab es ein deutliches 5:0.