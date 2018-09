Rassiges Derby voll auf Augenhöhe

05.09.2018, 18:20 Uhr

St. Peter a. K. und Oberwölz trennen sich im Lokal-Schlager leistungsgerecht mit Remis.

TUS St. Peter a. K. - SVU Oberwölz 1:1 (0:1)

Defensivreihen dominieren

Beide Torhüter zeichnen sich aus

Oberwölzer Führung durch Weitschusstor

Hansmann lässt St. Peter jubeln

Spiel wird hektisch und härter

350 Fans sorgen für großartige Stimmung. Vor dem Anpfiff gab es für den langjährigen Spieler Robert Draschl, der seine Fußballkarriere beendet hat, Präsente.Auf regennassem Boden entwickelt sich ein rassiges Derby auf Augenhöhe, wobei beide Mannschaften in der Defensive ihre Stärken haben. Die Hebenstreit-Truppe hat in spielerisch Hinsicht klare Vorteile, kann diese aber nicht in Zählbares ummünzen. Schon in der ersten Spielminute ist es Fritz, der einen Sitzer auslässt.Das Gästeteam präsentiert sich kämpferisch stark und versucht über schnellen Konterfußball zum Erfolg zu kommen. Goalie Kobald kann sich bei einem scharfen Schuss von Miedl auszeichnen. Fritz, der sich harte Duelle gegen seinen Bewacher M. Heit liefert, findet zwei Halbchancen vor. Bei Standardsituationen sind die Heimischen gefährlich, wobei Goalie Lindschinger ein starker Rückhalt seiner Mannschaft ist.Praktisch mit dem Pausenpfiff geht die Paulitsch-Truppe in Führung. Kogler setzt sich im Zweikampf durch, sein leicht abgefälschter Weitschuss landet zum 0:1 in den Maschen von Goalie Kobald.Im zweiten Spielabschnitt zeigen die St. Peterer begeisternden Offensivfußball. Stocker kann alleinzulaufend vorerst kein Kapital schlagen, aber in Minute 58 können die St. Peterer Fans jubeln. Tormann Lindschinger kann nach einer präzisen Flanke den wuchtigen Kopfball von Brugger nur kurz abwehren, Hansmann ist zur Stelle und staubt zum vielumjubelten 1:1 ab.In der Folge wird das Spiel hektisch und zusehendes härter. In einer spannenden Schluss-offensive kommt es zu einem offenen Schlagabtausch, zuerst trifft der eingewechselte Palli für die St. Peterer nur die Stange und auf Gegenseite ist es Rössler, der alleinstehend einen Kopfball übers Tor setzt. M. Schnedl jagt im Finish einen Freistoß aus guter Distanz knapp neben das Tor - somit bleibt es beim leistungsgerechten 1:1-Endstand.Autor: Gerhard Schmidt