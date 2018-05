Spannung bis zum Schlusspfiff

02.05.2018, 17:00 Uhr

Ein gerechtes Remis im Oberliga-Derby - beide Torhüter konnten ihr Können

unter Beweis stellen.

FC Stadtwerke Judenburg - Enlightco Unzmarkt-Frauenburg 1:1 (1:0)

Punkt redlich verdient

Beide Torhüter stark

Strafstoßtor von Agachi

Ausgleich durch den Kapitän



Offensivbemühungen erfolglos

Loderer und Reiter herausragend

450 Zuschauer sahen ein bis zum Schluss spannendes Spiel, das mit einem gerechten Unentschieden endete.Unzmarkt hat sich den Punkt redlich verdient, bei ähnlich guten Leistungen in den kommenden Runden müsste der Verbleib in der Oberliga zu schaffen sein.Beide Torleute, Robert Reinwald bei Unzmarkt und Endrit Basha bei Judenburg, konnten ihr Können unter Beweis stellen und sich bei Chancen von Fischer und Plattner bzw. Zmugg und Ruttnig auszeichnen. Die Judenburger Abwehrreihe agierte nicht so souverän wie in den letzten Spielen, der schnelle Markus Zmugg bereitete ihr Probleme.In den ersten 45 Minuten hatte Judenburg mehr vom Spiel und ging in der 34. Minute in Führung: Foul am durchbrechenden Linksaußen Tobias Plattner im Strafraum, Elfmeter, Daniel Agachi verwandelte den Strafstoß zum 1:0.Die Einwechslung von Deutschmann für Ruttnig nach der Pause machte sich im Unzmarkter Angriffsspiel positiv bemerkbar. 20 Minuten lang drängten die Gäste auf den Ausgleich. Er fiel in der 64. Minute: Corner von rechts, Kapitän Hannes Loderer machte das 1:1.Dann gab es wieder verstärkt Offensivbemühungen der Judenburger, aber Fischer, Hoffelner & Co. konnten die solide Abwehrreihe mit Kevin Krenn, Marco Baumgartner, Manuel Schnalzer und David Jesche nicht entscheidend ausspielen.Die beiden herausragenden Akteure auf dem Platz waren Hannes Loderer und Daniel Reiter im Unzmarkter Mittelfeld.Autor: Norbert Wallner