Tabellenführung verteidigt

19.09.2018, 16:30 Uhr

Neumarkter behalten mit Heimdreier gegen Zeltweg „weiße Weste“.

TSV Neumarkt - FC Zeltweg 2:0 (1:0)

Meier bricht den Bann

Nikolic fehlt an allen Ecken und Enden

Ampelkarte für Bakic

Pressnitz trifft per Strafstoß

Die Gäste beginnen sehr resolut, kommen zu einer tollen Tormöglichkeit. Toni Sekic setzt diese aber in den Sand. So kommt es dann auch, dass die Hausherren mit Fortdauer immer bestimmender in das Spiel finden. Vorerst aber lässt sich der Absteiger in seinen Grundfesten nicht erschüttern bzw. lässt man sich nicht entscheidend aus den Angeln heben.Bis zur 24. Minute, da gelingt es dann Goalgetter Daniel Meier die Lücke im Abwehrverbund zu finden. Im Head-to-Head Duell mit dem Zeltweger Keeper Fabian Penasso geht er als Sieger hervor und bringt die Heimischen mit 1:0 in Führung.Was die Aufgabe für die Gäste, Knipser Dejan Nikolic fehlt aus privaten Gründen, nicht wirklich einfacher macht. Mit dem knappen Eintorevorsprung sollte es dann auch in die Pause gehen.An der Spielcharakteristik, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen und einem Platzverweis, sollte sich dann auch im zweiten Durchgang nichts Wesentliches ändern. Der Gastgeber verzeichnet nach wie vor die besseren Spielanteile, die Zeltweger aber vermitteln trotzdem permanent den Eindruck, dem Gegner in Form eines Treffers wehtun zu können.Das sollte sich dann aber in der 51. Minute doch entschieden ändern. Defender Selmir Bakic sieht nach der Gelben Karte gleich darauf die Ampelkarte. In nummerischer Unterlegenheit gelingt es den Zeltwegern dann nicht mehr wirklich, den Leader noch entsprechend aus der Reserve zu locken.In der 87. Minute werden dann auch die letzten Zweifel beseitigt. Benjamin Pressnitz markiert per verwandeltem Foulelfmeter den 2:0-Spielendstand für den Tabellenführer aus Neumarkt.In der nächsten Runde gastiert Neumarkt in Niklasdorf - die Zeltweger besitzen gegen Rapid Kapfenberg das Heimrecht.Autor: Robert Tafeit