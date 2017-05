Über Stock und Stein im Naturpark

05.05.2017, 16:40 Uhr

Napadu: Naturpark-Duathlon feiert im August in St. Lambrecht seine Premiere.

Gemeinsam erleben

ST. LAMBRECHT. Die Naturpark-Gemeinde St. Lambrecht wird am 19. und 20. August Standort für ein besonderes Sportevent in der Region Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen.Napadu - Der Naturpark-Duathlon findet am Samstag, dem 19. August, in St. Lambrecht statt und besteht aus 50 Kilometer Mountainbiken mit anschließendem 5-Kilometer-Lauf durch die Natur. Der Duathlon kann in der Einzel- oder Teamwertung absolviert werden. Für Familien gibt es eine eigene Familienstrecke rund um St. Lambrecht, mit einer Länge von fünf Kilometern. Ganz unter dem Motto: Die Natur gemeinsam erleben.

Marktfest

Infos und Anmeldung online

Am Sonntag, dem 20. August, gibt es einen Hindernislauf im Markt St. Lambrecht für Sportler, Kinder und Prominente. Zehn Hindernisse werden den Ort, beginnend vom Stift bis zum Hotel Lambrechterhof, in eine spannende Sportstätte verwandeln. Vergleichskämpfe wird es ebenfalls geben. Das Ganze wird mit viel Kulinarik in ein Marktfest integriert.