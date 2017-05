Verfolger deklassiert

03.05.2017, 15:00 Uhr

Der Tabellenführer aus Unzmarkt darf nach dem Kantersieg

den Meistersekt bereits „einkühlen“.

Hinterberg - „Enlightco“ Unzmarkt 0:5 (0:1)

Führungstor von Reiter

Triplepack von Zmugg

16 Punkte Vorsprung

Das Schlagerspiel zwischen dem Zweiten und dem Tabellenführer Unzmarkt avancierte nicht nur auf dem grünen Rasen zu einer klaren Angelegenheit, auch die Tribüne war mit vielen mitgereisten Fans klar in der Hand der Gäste.In der 7. Minute setzte Kevin Krenn mit einem Pass Daniel Reiter perfekt in Szene, der die Chance allein vor dem Gästegoalie eiskalt nutzte und präzise zur Führung abzog.Danach gaben die Hausherren den Ton an: Ein Schuss von Markus Stockreiter (17., drüber) und von Patrick Hölzl (27., am langen Eck vorbei) verfehlten das Ziel. Unzmarkt-Tormann Felix Degold zeichnete sich bei der guten Gelegenheit von Marco Lanzmaier (30.) aus.Nach der Pause kamen die Unzmarkter engagiert und motiviert aus der Kabine und die Mannschaft von Spielertrainer Reiter setzte den Gegner gewaltig unter Druck. Aus einer sicher agierenden Abwehrreihe, mit den laufstarken, technisch brillanten Mittelfeldakteuren rollten die Angriffe über die routinierten Stürmer Richtung Gästetor und die Treffer waren nur eine Frage der Zeit.Nach einem Vorstoß auf der rechten Seite bediente Kevin Krenn mustergültig Markus Zmugg und dieser bedankte sich mit dem Tor zum 0:2.Nach dem Lattenschuss des Hinterbergers Markus Stockreiter (63., Freistoß) machte der Leader den Sack endgültig zu: Einen Superpass von Raphael Trattner verwertete Markus Zmugg zum 0:3 in Minute 66. Hannes Loderer legte in der 67. Min. nach und sein scharfer Schuss vom 16er passte genau in die untere Ecke.74. Minute: Nach einer Hereingabe von Kevin Krenn war wieder Zmugg zur Stelle und schrieb sich zum dritten Mal an diesem Tag in die Torschützenliste ein, 0:5.Nach dem 20. Sieg in Serie hat Unzmarkt bereits 16 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, Reiter, Zmugg & Co. wird der Meistertitel nicht mehr zu nehmen sein.