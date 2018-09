Weiter in der Erfolgsspur

19.09.2018, 17:00 Uhr

Judenburg ist vor dem Schlager im Kampf um die Tabellenführung gerüstet.

Kapfenberg Amateure - FC Stadtwerke Judenburg 0:2 (0:0)

Herk und Plattner scheitern

Zwei Strafstöße entscheiden Match

Ritzmaier verwertet Elfmeter

Wieder vom ominösen Punkt erfolgreich

Kampf um die Leaderposition

Vom Start weg geben beide Teams zu verstehen, dass man darauf aus ist, nach Möglichkeit einen vollen Punktezuwachs zu verbuchen.Manuel Herk per Kopf und Tobias Plattner mit einem gut angetragenen Schuss gelangen zu den ersten Torchancen in diesem Spiel. Dann aber greifen auch die KSV Amateure aktiv in das Spielgeschehen ein. Zweimal steht den Gästen auch das nötige Glück zur Seite, so bleibt es dann auch vorerst beim torlosen Unentschieden. Markus Zmugg und Christian Ritzmaier bringen das Runde aber nicht im Eckigen des Ligaabsteigers unter. Die letzte Möglichkeit vor dem Pausenpfiff versiebt dann Kevin Klicnik, dessen Schuss über das KSV-Tor streift.An der Spielcharakteristik sollte sich dann auch im zweiten Durchgang nichts Wesentliches ändern. Ein gravierender Unterschied ist dann aber doch gegeben. Nämlich der, dass die Judenburger nun vom Punkt aus zweimal in des Gegners Tor treffen. Levan Eloshvili vergibt vorher noch knapp für den Gastgeber, in der 51. Minute kommt es dann aber zum 0:1.Michael Pfingstner wird im Strafraum regelwidrig gelegt, den Elfmeter versenkt Christian Ritzmaier zur Gästeführung. Jetzt nimmt die Partie noch zusätzlich Schwung auf. In der 68. Minute folgt dann das 0:2.Wieder ist es ein Foulelfmeter, Manuel Herk wird dabei gelegt, und wieder ist es Ritzmaier, der den Strafstoß verwertet. Damit sind die Würfel gefallen, denn diesen Zweitorevorsprung lassen sich die Judenburger nicht mehr nehmen - Endstand 0:2.In der nächsten Runde kommt es am Sonntag, 23. September, um 15 Uhr, im Stadion Murdorf zum Schlagerspiel im Kampf um die Tabellenführung zwischen den punktegleichen Teams des FC Judenburg und Tabellenführer Schladming.