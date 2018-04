AK-Präsident Josef Pesserl in den Stadtwerken Judenburg

24.04.2018, 23:04 Uhr

In Begleitung von Betriebsratschef Horst Pfandl besuchte Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl am vergangenen Donnerstag die Stadtwerke Judenburg AG. „Ein Vorzeigeunternehmen in den Region“, wie der AK-Chef feststellte, der von Vorstandsvorsitzendem Manfred Wehr begrüßt wurde. 1904 als Elektrizitätswerk der Stadt Judenburg gegründet, präsentieren sich die Stadtwerke heute als „Multi-Utility-Company“ mit vier Tochtergesellschaften und neun Beteiligungen, die mit insgesamt 330 Mitarbeitern für einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro sorgen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.