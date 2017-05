Ausgezeichnete Meisterarbeit

12.05.2017, 10:47 Uhr

24 Holzbauunternehmen sind „Empfohlene Meisterbetriebe“.

Insgesamt werden heuer wieder 24 Holzbaumeister in der gesamten Steiermark von „Besser mit Holz“ als „Emfohlene Meisterbetriebe“ geehrt. Der Holzbau ist damit eines der wenigen Gewerbe, die aktives Kundenmanagement im Handwerb betreiben. Betriebe, die von mehr als zehn Kunden Höchstnoten erhalten, dürfen für ein Jahr die Auszeichnung „Empfohlener Meisterbetrieb“ führen. Bewertet werden die Holzbaumeister und ihre Mitarbeiter zum Beispiel nach Pünktlichkeit, Sauberkeit und Kommunikation.

Im Murtal gehörten Holzbau Hansmann aus Oberwölz, Winfried Pirker Holzbau aus St. Oswald (Gemeinde Pölstal), die Zimmerei-Tischlerei ALPE in Fohnsdorf und Holzbau Hickel in Knittelfeld zu den „Empfohlenen Meisterbetrieben“.Heuer erweiterte „Besser mit Holz“ das Kundenmanagement. Erstmals nannten die Betriebe ihre „Lieblingskunden“. Gestärkt wurde damit vor allem das Feedback der Mitarbeiter. Ihre Einschätzung einer Baustelle nach definierten Kriterien kommt hier zum Tragen. „Wir lieben alle unsere Kunden. Wichtig war uns vor allem, dass auch die Mitarbeiter einmal die Chance auf ein Feedback haben, das nicht nur die Kriterien Umsatz und Architektur hat, sondern „softe“ Kriterien heranzieht“, so Josef König. Last but not least leistet „Besser mit Holz“ für die Betriebe auch wichtige Öffentlichkeitsarbeit, sofern die Medien darauf reagieren.