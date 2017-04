Die Raiffeisenbank feierte gleich zwei Geburtstage

28.04.2017, 00:00 Uhr

1 Jahr Raiffeisenbank Zirbenland und 120 Jahre Raiffeisenbank Weißkirchen wurden am 21. April 2017 im Panthersaal gefeiert.

WEISSKIRCHEN. Vor rund einem Jahr schlug die Geburtsstunde der neuen Raiff-eisenbank Zirbenland und seit genau 120 Jahren gibt es die Bankstelle der Raiffeisenbank in Weißkirchen.Aufsichtsratsvorsitzender Harald Rössler konnte zur ers-ten Generalversammlung am vergangenen Freitag im bis auf den letzten Platz gefüllten Weißkirchener Panthersaal zahlreiche Kunden, Mitglieder, Geschäftspartner und Ehrengäste begrüßen.Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank konnten die drei Vorstandsdirektoren Georg Moitzi, Franz Guggi und Johannes Pernthaler auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Für heuer zeigen die Parameter für die Wirtschaft erstmals seit Langem wieder leicht nach oben, was auch der Geschäftsleitung Anlass zu vorsichtigem Optimismus gibt.Die regionale Bank verzeichnet eine Bilanzsumme von 421 Mio. Euro, ein anvertrautes Vermögen in der Höhe von 344,3 Millionen und Finanzierungen von 312,6 Mio. Euro. Mit dieser Bilanzsumme nimmt die Raiffeisenbank Zirbenland innerhalb der 66 steirischen Raiffeisenbanken den 7. Platz ein. Die Raiffeisenbank Zirbenland förderte wiederum das örtliche Jugend-, Sport- und Kulturleben und setzt den Schwerpunkt weiterhin auf intensive Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Für die insgesamt 64 Mitarbeiter (berechnet auf Basis Vollzeit) bietet die Bank sichere Arbeitsplätze vor Ort. Mit fast 14.000 Mitgliedern bzw. 19.000 Kunden vertrauen über 76 Prozent der Bevölkerung ihrer Raiffeisenbank Zirbenland.Erfreulich ist die gute Eigenmittelquote. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass diese rund 54,3 Millionen statt dem gesetzlichen Mindesterfordernis von 17,4 Mio. Euro beträgt.Dienstjubiläen feierten Helga Staubmann, Gerhard Fuchs und Monika Lernpaß (25 Dienstjahre) sowie die Vorstandsdirektoren Georg Moitzi und Johannes Pernthaler (35 Dienstjahre). Dir. Harald Peßenhofer kann heuer auf 45 Jahre Raiffeisen zurückblicken, er wird im Laufe des Jahres in den Ruhestand treten. AR-Vorsitzender Harald Rössler bedankte sich für den jahrzehntelangen Einsatz zum Wohle der Mitglieder und Kunden.Oberrevisor Ernst Valecz vom Raiffeisenverband Steiermark brachte den Mitgliedern den Revisionsbericht zur Kenntnis, der der Bank ein positives Zeugnis ausstellte.Als besonderes Highlight aufgrund des Jubiläums „120 Jahre Raiffeisenbank in Weißkirchen“ wurde den Besuchern ein Film präsentiert, in dem die ehemaligen Weißkirchner Spitzenrepräsentanten und Geschäftsleiter der Raiffeisenbank als Zeitzeugen zu Wort kamen und ihre Erinnerungen über die letzten 60 Jahre zum Besten gaben.Die Ehrengäste, Vizebgm. Mag. Erich Koroschetz aus Judenburg, DI Ulfried Paier von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, der Murtaler WK-Re-gionalstellenobmann Norbert Steinwidder und der Weißkirchener Bürgermeister Ewald Peer betonten in ihren Grußworten die große Bedeutung der neuen, starken Raiffeisenbank Zirbenland für die Region.Für einen schwungvollen Beginn dieser Generalversammlung sorgten die „Zirbensaiten“ unter der Leitung von Peter Steinberger. Das Tanzorches-ter des Musikvereines Weißkirchen unter der Leitung von Kapellmeister Helmut Grangl ließ mit einem tollen Konzert diesen Abend musikalisch ausklingen. Gerhard Freigassner