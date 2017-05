Ein Rundgang durch die Frühjahrs-AINOVA in Zeltweg

07.05.2017, 17:44 Uhr

Interessant gestaltete sich der Rundgang durch die Frühjahrs-AINOVA am vergangenen Wochenende: 150 Aussteller präsentierten bei der diesjährigen AINOVA in Zeltweg Neuheiten in den verschiedenen Bereichen. Als größte Regionalmesse in der Obersteiermark wurden wieder Schwerpunkte in Freizeit, Lust am Leben, Wohnideen und -accessoires, Bauen & Wohnen, Geschenks- und Sportartikel und Wellness gesetzt. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.