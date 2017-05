14.05.2017, 17:12 Uhr

Die Sanierungsarbeiten an der Wohnanlage Zirbenblick im Judenburger Westen machen Fortschritte. In diesen Tagen präsentierte die V-Lux Servitas Dienstleistungsgesellschaft als neuer Eigentümer die ersten Musterwohnungen im Objekt Seilbahngasse 8 A. Sie sollen künftigen Mietern und Interessenten zeigen, in welch hoher Qualität die sanierten Wohnungen später angeboten werden. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.