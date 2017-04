Intersport Pintar lud zur großen Hausmesse nach Murau

24.04.2017, 13:17 Uhr

- Am Samstag fand erneut die traditionelle Hausmesse des Sportprofis aus Murau statt. Dabei lockten nicht nur zahlreiche tolle Angebote, sondern auch das Wetter passte optimal.So wurden die Mitarbeiter bereits am frühen Vormittag vor eine wahrliche Mammutaufgabe gestellt. Der Ansturm war enorm. Während sich die Kinder in der Hupfburg und am Geschichlichkeitsparcours austobten, shoppten die übrigen Besucher nach Herzenslust und nutzten neben den 15% Rabatt auf alle Fahrräder auch die Möglichkeit des Glücksrads um sich Prozente auf den übrigen Einkauf zu sichern.Einen Bericht über die Hausmesse finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.