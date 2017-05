Jobmesse im Fohnsdorfer Schulungszentrum

01.05.2017, 15:03 Uhr

Fachkräfte von der Ausbildung direkt ins Unternehmen zu holen: Dieses Ziel verfolgen Firmen bei den regelmäßig stattfindenden Jobmessen im Schulungszentrum Fohnsdorf. TeilnehmerInnen und Interessierte aus verschiedensten Fachrichtungen knüpfen hier Kontakte zu potentiellen ArbeitgeberInnen. Von regionalen Traditionsunternehmen bis hin zu Global Playern ist alles vertreten. „Der Nachwuchs an gut ausgebildeten Fachkräften ist ein Dauerthema“, sagt SZF-Geschäftsführer Mag. Edmund Müller. „Im Rahmen dieser Jobmessen treffen Angebot und Nachfrage aufeinander, ArbeitgeberInnen und zukünftige ArbeitnehmerInnen kommen direkt und persönlich miteinander ins Gespräch.“ Das Ergebnis sind intensive Kontakte bis hin zu Einstellzusagen und Fixanstellungen. Durch Jobmessen wird in einer sehr hohen Dichte eine Reihe von Anbahnungsgesprächen geführt, die in weiterer Folge in Arbeitsaufnahmen münden. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.