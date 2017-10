KBG Kunststoff Bearbeitungs Gesellschaft verdoppelt Produktionsflächen

08.10.2017, 22:37 Uhr

Mit einem Investitionsaufwand von mehr als zehn Millionen Euro wird die KGB Kunststoff-Bearbeitungs Ges.m.b.H. ihren Produktionsstandort in Spielberg verdoppeln. Die Betriebserweiterung, für die am vergangenen Mittwoch in Beisein von LH-Stellvertreter Michael Schickhofer der Spatenstich vollzogen wurde, dient einerseits dem Ausbau des Kundenstammes des Unternehmens in Europa, andererseits aber auch dem Bemühen, noch mehr Kunden von der Perfektion und Präzision seiner Produkte „Made in Austria“ zu überzeugen und zu begeistern. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.