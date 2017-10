Maxlaunmarkt ist super angelaufen!

13.10.2017, 18:20 Uhr

Bereits am heutigen Freitag, dem traditionellen Kindernachmittag, tummelten sich Tausende von Besuchern bei herrlichem Spätsommerwetter am Maxlaunmarkt in Niederwölz.

NIEDERWÖLZ. Veranstalter und Aussteller sind happy. Bereits am ersten Tag strömten Tausende von Besuchern durch die Ausstellungskojen, die Marktstände und den großen Vergnügungspark. Der 481. Maxlaunmarkt könnte heuer alle Besucherrekorde sprengen, denn die Wetterfrösche haben auch für die nächsten Tage Sonnenschein und steigende Temperaturen angesagt. Wer heute noch nicht am Maxlaunmarkt war, hat noch bis Montag, 16. Oktober 2017 Gelegenheit, um bei dieser Traditionsveranstaltung live dabei zu sein.Morgen, um 11 Uhr vormittags, wird die Niederwölzer Leistungsschau vor der Ausstellungshalle feierlich eröffnet.Einen umfangreichen Bildbericht vom 481. Maxlaunmarkt in der Marktgemeinde Niederwölz finden Sie auch in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.