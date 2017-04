28.04.2017, 13:01 Uhr

Meinung: Murauer Bier bald auf Rezept?

„Bier trinken ist gesund“, stellte Josef Rieberer, Geschäftsführer der Brauerei Murau, bei der Eröffnung der „Brauerei der Sinne“ fest. Deshalb soll Murau Ende August auch eine eigene Bierapotheke bekommen. Landespolitikerin Manuela Khom bemerkte in ihrer Rede, dass es in der Brauerei Murau jeden Tag neue Ideen geben würde und hier nie Stillstand herrsche. Weder im Geiste noch im Tun. Dieser Umstand erfreut auch die neue Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, die die Brauerei Murau als 55. Mitglied in der „Erlebniswelt Wirtschaft“ begrüßen konnte. Gemeinsam mit Eberhard Schrempf, dem Geschäftsführer der „Erlebniswelt Wirtschaft“, überreichte sie an die beiden Brauerei-Geschäftsführer Rieberer und Zirn als sichtbares Zeichen Dekret und Gütesiegel. Die Eröffnungsfeier der Schaubrauerei geriet zu einer geselligen Feier, bei der die Redner so manchen Scherz auf den Lippen hatten. Mit Blick auf LAbg. Hermann Hartleb, den Bürgermeister von St. Georgen ob Judenburg, meinte Josef Rieberer, dass die Brauerei der Sinne sehr viel gekostet habe. „Mit dem Geld hätten wir elf Meter und neunzehn Zentimeter der Unterflurtrasse von St. Georgen bauen können“. - Ein Gerücht ist aber, dass es Murauer Bier bald auf Rezept geben wird.

