Neuer Landforst-Markt im Endspurt

06.09.2018, 12:05 Uhr

Standort in Kobenz wird um 7,5 Millionen erweitert und öffnet im November.

KOBENZ. In luftiger Höhe und mit Bäumchen in der Hand sprach es OM-Obmann (Obersteirische Molkerei)aus: „Gut Ding braucht Weile.“ Der Gleichenfeier zum erweiterten Landforst-Markt in Kobenz war ein jahrelanger behördlicher Hürdenlauf um Genehmigungen vorausgegangen. Mittlerweile alles vergessen: „Wir haben eben lange geplant, dafür bauen wir jetzt umso schneller“, sagt Karner.

Investition

Traditioneller Standort

Vorfreude

Die Landforst ist eine 100-Prozent-Tochter der Obersteirischen Molkerei und baut derzeit den bestehenden Standort an der Gemeindegrenze zu Knittelfeld groß aus. Laut Geschäftsführerwerden insgesamt 7,5 Millionen Euro investiert. Am Ende der Bauarbeiten wird der Markt rund 6.600 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen. Der bestehende Bau- und Gartenmarkt wird erweitert, erneuert und bekommt ein hochmodernes Glashaus mit 1.000 Quadratmetern.Direkt daneben entstehen ein Lebensmittelmarkt mit Genussladen für Direktvermarkter und ein Café mit Gastgarten. Dieser Teil wird bereits mit Ende November eröffnet werden. „Es ist ein traditioneller Standort, der eben immer weiterentwickelt wird“, sagt Hölzl, der sich bereits auf die große Eröffnung im Frühjahr 2019 freut. Diese wird dann im Zuge des traditionellen Kirtags gefeiert.Voller Vorfreude ist auch Bürgermeisterin: „Das ist eine riesige Aufwertung für die Gemeinde. Die Zusammenarbeit mit der Obersteirischen Molkerei und der Landforst war schon immer bestens.“ Der Ausbau des Marktes wurde vor allem aufgrund der starken Nachfrage der Konsumenten durchgeführt. „Da spielt es sich wirklich immer ab“, sagt Dieter Hölzl.