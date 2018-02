Obersteirische Molkerei informierte Landwirte in Sprengelversammlungen

12.02.2018, 01:49 Uhr

Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Obersteirischen Molkerei, haben auch die Töchterunternehmen Landforst und Ö-Forst ihre Umsätze im vergangenen Jahr deutlich steigern können. „Wir können von einem erfolgreichen Wirtschaftsverlauf sprechen“, bilanzierte OM-Obmann Jakob Karner, der in diesen Tagen gemeinsam mit den beiden Geschäftsführer Friedrich Tiroch und Dieter Hölzl in einer Reihe von Sprengelversammlungen den Eigentümern – also den Landwirten des Mur- und Mürztales – Rede und Antwort stand. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.