Obersteirische Molkerei legte Bilanz

25.04.2017, 11:48 Uhr

„Turbulent und verrückt“ – so kennzeichnet der Geschäftsführer der Obersteirischen Molkerei Friedrich Tiroch das Wirtschaftsjahr 2016. Als erstes Jahr ohne EU-Milchquote geht es in die Geschichte ein, ebenso als ein Jahr, in dem die Milchanlieferung neue Höhen erreichte: 163,3 Millionen Kilogramm Milch wurden in Knittelfeld angeliefert, um verarbeitet zu werden. „Eine Herausforderung“, so Vorstandsobmann Jakob Karner zum Geschäftsjahr 2016, in dem ein durchschnittlicher Milchbauer in der Obersteirischen Molkerei erstmals mehr als 100.000 Kilogramm Milch erzeugte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.