Raiffeisenbank Aichfeld schloß 2016 mit 650 Millionen Bilanzsumme

07.05.2017, 18:03 Uhr

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 650 Millionen Euro hat die Raiffeisenbank Aichfeld das Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen. Die vor zwei Jahren erfolgte Fusion hat das Geldinstitut mit seinen elf Bankstellen zu der mit Abstand größten Regionalbank der westlichen Obersteiermark werden lassen. „Volumensmäßig haben wir auch andere Mitbewerber wie Sparkasse, Bank Austria oder Bawag deutlich überholt“, stellte Vorstandsdirektor Robert Liebminger im Rahmen der am vergangenen Freitag in der Kobenzer Zechnerhalle abgehaltenen Generalversammlung unter der Leitung von Vorstandsobmann Heribert Bogensperger fest, bei der Rechenschaft über den Geschäftsverlauf im Jahre 2016 gezogen wurde. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.