07.05.2017, 18:32 Uhr

Die seit 2003 in Murau ansässige Rechtsanwaltskanzlei Mag. Günter Novak-Kaiser Rechtsanwalt GmbH feierte gemeinsam mit zahlreichen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben und der Wirtschaft, Mandanten, Freunden und Wegbegleitern am vergangenen Dienstag die Eröffnung des neuen Kanzleistandortes im Judenburger Unternehmerzentrum, Burggasse 73. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.