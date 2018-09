Regionalitätspreis: Tipps vom Titelverteidiger

06.09.2018, 12:23 Uhr

BDO Murtal hat im Vorjahr den Regionalitätspreis der WOCHE gewonnen.

MURTAL/MURAU. "Einfach die Chance nutzen und authentisch bleiben." Ganz simpel ist der Tipp der beiden Geschäftsführerundvon BDO Murtal. Sie müssen es wissen: Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Judenburg hat im Vorjahr den Regionalitätspreis der Murtaler Zeitung/WOCHE Murtal gewonnen.Wir suchen auch heuer in allen steirischen Bezirken jene Firmen, die ganz besonders für ihre Region und das Leben in dieser Region stehen. Ganz bewusst geht es uns nicht um Firmen- oder Umsatzgrößen, sondern vielmehr darum, wie wertvoll sie für ihr direktes Umfeld, wie typisch sie für ihren Bezirk, wie beliebt sie in ihrer Gemeinde sind.

Jede und jeder kann ein Unternehmen aus seinem Bezirk nominieren. Wenn Sie sich als Kunde denken, diese Firma habe es sich längst verdient, einmal ausgezeichnet zu werden, dann nominieren Sie Ihren Favoriten! Wenn Sie als Mitarbeiter der Meinung sind, dass Sie in einem tollen Betrieb arbeiten, dann ist es höchste Zeit für eine Nominierung. Und wenn Sie als Chef Ihr Team vor den Vorhang holen wollen, dann einfach auf meinbezirk.at/regional gehen und Ihre Firma nominieren! Übrigens: Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr gibt es heuer gleich zwei Preise in der Region - einen für den Bezirk Murtal und einen für den Bezirk Murau.