Seit 20 Jahren mit Vollgas unterwegs

05.05.2017, 10:32 Uhr

Indoor Kart Spielberg feierte Geburtstag mit vielen Freunden und Stammgästen.



Am vergangenen Freitag feierte die Familie Enzinger ihr 20-jähriges Jubiläum der Karthalle Spielberg.Neben Vertretern aus Politik und Wirtschaft gratulierten viele Freunde und Stamm-gäste zu diesem „Geburtstag“ und unterhielten sich bis in die späten Abendstunden prächtig.Edi Enzinger junior hat auch für das kulinarische Wohl und die musikalische Unterhaltung bestens vorgesorgt und freute sich mit seiner Gattin, seiner Schwester mit Familie und seinen Eltern über die vielen Gratulanten.Peter Dietrich von Murtal Catering servierte den Gästen unter anderem den eigens kreierten Murtal-Burger, mit Zutaten auschließlich aus der Region, und ab 20 Uhr heizte DJ Matty Valentino den zahlreichen Besuchern so richtig ein.Die Karthalle Spielberg ist aus der Region nicht mehr wegzudenken und bereichert das Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten im Murtal, ob für Touristen oder Einheimische.Ein erfahrenes Team weist die „Rennbegeisterten“ auf den Umgang mit den Karts hin, genügend Platz für Zuseher sowie eine professionelle, computergesteuerte Zeitmessung und modernste Karts des französischen Premiumherstellers „Sodikart“, mit 9 Pferdestärken für Erwachsene und 5,5 PS für Kinder, überzeugen Motorsportfans seit vielen Jahren.Auf rund 3.000 Quadratmetern wird hier wetterunabhängiger Fahrspaß von Einzelfahrten bis Teamrennen und Firmen-events geboten.Zur Entspannung vor oder nach der Fahrt steht den Gäs-ten das Kartcafe mit etwa 130 Sitzplätzen zur Verfügung und das abgetrennte Extrazimmer ist optimal geeignet für Feiern, Übertragungen von Sportereignissen via Großbildprojektor oder Siegerehrungen.