Stahl Judenburg setzt auf Sicherheit

05.05.2017, 16:25 Uhr

Hohe Investition und spektakuläre Übung in luftiger Höhe im Stahlwerk.

Szenario

JUDENBURG. Ein Einsatz bei Eiseskälte in rund 20 Metern Höhe ist kein Zuckerschlecken. Deshalb gibt es in der Stahl Judenburg dafür auch drei eigens ausgebildete Industriekletterer. Sie haben vergangene Woche gemeinsam mit Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und Bergrettung den Ernstfall geübt.Annahme war, dass während des Austauschs einer Lampe ein Mitarbeiter einen Kollaps erleidet und aus luftiger Höhe geborgen werden muss. „So etwas Ähnliches ist schon einmal vor einigen Jahren vorgekommen“, erklärt Sicherheitschef. In der Stahl Judenburg werden viele Arbeiten in großer Höhe verrichtet, deshalb will man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, wie Geschäftsführerbetont.

Weniger Unfälle

Die Übung in der Versandhalle war der vorläufige Höhepunkt einer groß angelegten Sicherheitsoffensive des Unternehmens. Seit dem Vorjahr wurden rund 200.000 Euro in Schutz-Ausrüstung sowie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in Sicherheitsfragen investiert. Ausgaben, die sich lohnen: Seit 2011 konnte die Anzahl von Unfällen von 76 pro Jahr auf zuletzt 31 gesenkt werden.