Star-Auszeichnungen der Wirtschaftskammer Murtal

11.05.2017, 16:31 Uhr

Das Murtal als Lehrlingsschmiede: Rund 400 Betriebe von Murau bis Knittelfeld bilden derzeit 1.200 Mädchen und Burschen in den verschiedenen Lehrberufen aus. Viele von ihnen erbringen überdurchschnittliche Leistungen, wenn sie vor der Prüfungskommssion stehen und ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis beweisen. Die Lehrabschlußprüfung mit Auszeichnung bestanden: „Das kommt gerade mal bei 10 bis 15 Prozent der angetretenen Kandidaten vor“, bilanzierte der Vizepräsident der steirischen Wirtschaftskammer, Andreas Herz, als am vergangenen Montag die Sterne in Judenburg zu funkeln begannen. - Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Murtaler Zeitung.