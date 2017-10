Tolle Stimmung am Niederwölzer Maxlaunmarkt

16.10.2017, 15:17 Uhr

Jeden Tag strömen Tausende von Besuchern auf den Maxlaunmarkt in Niederwölz.

Diese Traditionsveranstaltung ist einfach nur geil. Spaß, Unterhaltung und Messe-Feeling pur wird den Besuchern auch in diesem Jahr in Niederwölz geboten. Heuer dürfen sich Veranstalter und Besucher über Kaiserwetter an allen vier Veranstaltungstagen freuen.Die Gemeinde Niederwölz ehrte im Rahmen des Maxlaunmarktes Aussteller und Schausteller für runde Maxlaunmarkt-Jubiläen.Ausführliche Bildberichte über den 481. Maxlaunmarkt mit Niederwölzer Leistungsschau finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.