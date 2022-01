bz-Gewinnspiel: Pandoras Töchter: Popfeminismus als bunte Revue

Angelehnt an den antiken Pandora-Mythos, lehrt Laura Naumann in ihrem neuen Theaterstück Männern das Fürchten. Darin suchen die Genforscherin Eva und ihre Mitstreiterinnen nach alternativen Reproduktionsmethoden und postulieren die Abschaffung des Patriarchats. Im Laufe der Zeit tun sich dabei jedoch immer mehr moralische und ideelle Widersprüche auf, die das Vorhaben infrage stellen.

In "Mit freundlichen Grüßen eure Pandora" erwartet das Publikum eine schillernde Revue voller Sprachspiele, radikaler Theorien und multimedialer Popfeminismus-Zitate. Die Inszenierung mit Schauspielerin Maria Hofstätter ist noch bis 29. Jänner jeweils um 20 Uhr im Kosmos Theater (7., Siebensterngasse 42) zu sehen.

Infos und Karten (20 Euro): www.kosmostheater.at, bis Samstag, 29.1., Kosmos Theater





Mit der bz ins Theater

Wir verlosen bis 24. Jänner 2022 1x2 Karten für die Vorstellung am Freitag, 28. Jänner!