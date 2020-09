„Corona-Stück" von 1937 als szenische Lesung im Theater Spielraum

Wann, wenn nicht jetzt, gehört das vor über 80 Jahren geschriebene Werk »Die Weiße Krankheit« des bedeutenden tschechischen Autors Karel Čapek zur Diskussion gestellt? Der Inhalt ist erstaunlich aktuell: In einem Staat, in dem Politik und Wirtschaft einen neuen Krieg vorbereiten, wütet eine Pandemie, die tödliche Tscheng-Krankheit, die vor allem Menschen über 50 befällt. Ein Heilmittel scheint in greifbare Nähe zu rücken, doch der Doktor, der es entwickelt hat, will nicht, dass alles so wie bisher weitergeht und stellt Bedingungen…

Vorstellungen:

8. (Premiere), 9., 10. ,15., 16., 17. Oktober 2020, 19.30 Uhr

Ort:

Theater Spielraum, Kaiserstraße 46, 1070 Wien

Info:

Telefon: 01 713 04 60 60

www.theaterspielraum.at