Graffiti im Karl Farkas Park

Es gibt nicht so viele Graffiti-Künstlerinnen bzw. Frauen in der Street-Art.

Die weißrussische Künstlerin Yu-Baba war 2016 im Rahmen des Street Art & Graffiti Festival "Calle Libre" zu Gast in Wien.

Yu-Baba: "Das ist mein Spitzname aus Uni-Zeiten und eigentlich der Name einer Hexe aus dem Cartoon "Spirited away". In meiner Sprache – ich spreche Russisch – bedeutet "baba", dass ich eine Frau bin. Es heißt Frau oder Großmutter. Im Russischen zeigt es das Weibliche. Und "Yu" steht für Julia, meinen Vornamen".

