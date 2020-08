Ausstellung in1070 Wien

Seidengasse 28/1. Stock

Öffnungszeiten: Di, Do, Sa: 16:00-19:00, Sonntag 12:00-14:00h

2020 ist das Jahr, in dem Rev. Sun Myung Moon 100 Jahre geworden wäre. Seinem umfassenden Friedenswerk ist diese Ausstellung gewidmet. Zusammen mit seiner Frau Dr. Hak Ja Han setzte er Initiativen für die Wiedervereinigung Koreas, für Religionsfreiheit in der damals kommunistischen Sowjetunion, für interreligiösen Dialog, für die Erneuerung der Familie, für die Kultur im Dienste des Friedens und für eine internationale Friedensautobahn, um nur einige seiner Projekte zu nennen.

Nach dem Tod Rev. Moons 2012 setzte seine Frau die weltweiten Friedensbemühungen Rev. Moons fort. Allein in den letzten 5 Jahren initiierte sie zahlreiche neue Organisationen im Dienste der internationalen Kooperation und der Friedensbildung, wie zum Beispiel "Assembly of the International Summit Council for Peace (ISCP), "Assembly of the Interreligious Association for Parliamentarians for Peace" (IAPP) und viele andere.

Besuchen Sie unserer Webseiten:

www.100jahre-fuer-den-frieden.com

www.famfed.org

www.weltfriede.at