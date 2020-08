Neubau ist einer der lebenswertesten Bezirke Wiens –aber auch hier ist nicht alles perfekt. Bei der Wien-Wahl am 11. Oktober entscheiden Sie mit Ihrer Stimme auch die Zukunft des Bezirks.

NEUBAU. Ein wichtiges Thema sind dabei fehlende Grünflächen: Am Neubau sind Grünzonen immer noch Mangelware – dabei sind Bäume und Parks nicht nur für Freizeit und Erholung wichtig, sondern auch in den immer heißer werdenden Sommermonaten in der Klimakrise.

Ihre Meinung ist gefragt!

Schicken Sie uns bitte Ihre persönlichen Ansichten zu diesem Thema an neubau.red@bezirkszeitung.at

Die bz wird ein Stimmungsbild erstellen und von den Wahlkandidaten Lösungen einfordern.