Die Terrasse am Dach der Wiener Hauptbücherei ist ein beliebter Veranstaltungsort, beherbergt etwa den Gastgarten des "Oben" und im Sommer das "Kino am Dach". Ab August wird die Terrasse nun saniert, was den Veranstaltungsbetrieb stören wird.

WIEN/NEUBAU. Die Terrasse der Wiener Hauptbücherei ist eine echte Institution. Jeden Sommer findet dort das "Kino am Dach" statt, ein populäres Freiluftkino. Auch das beliebte Lokal "Oben" befindet sich auf der Dachterrasse der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz 2a, sie wird als Schanigarten genutzt.

Diesen Sommer wird die Nutzung etwas beeinträchtigt: denn das Flachdach der Hauptbücherei, das all diese Nutzungsmöglichkeiten erlaubt, muss umfassend renoviert werden. Denn die 20 Jahre Benutzung haben es ziemlich mitgenommen.

Künftige Nutzung soll gewährleistet werden

"Es ist wichtig, die Sanierungsarbeiten vorzunehmen, um auch künftig die Terrasse gut nützen zu können", erklärt der Vizebürgermeister und zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS). Die nötigen Arbeiten umfassen dabei etwa den Abbruch und die Neuherstellung der Terrassenaufbauten als Umkehrdach, die Erneuerung von Feuchtigkeitsabdichtung, Wärmedämmung, Beschüttung und Terrassenbelag.

Das "Kino am Dach" ist eine der Veranstaltungen, die im Sommer regelmäßig auf der Terrasse der Hauptbücherei Wien stattfindet.

Nötig wurde die Sanierung, weil die Materialen am Dach gealtert sind und viele Bodenplatten der Terrasse beschädigt wurden. Es kam zuletzt auch zu Wassereintritten ins Gebäude, die dringend behoben werden müssen. Deshalb muss ein Teil der 1.800 Quadratmeter großen Dachterrasse saniert werden – konkret knapp 800 Quadratmeter im hinteren Teil. Die Arbeiten sollen dabei noch im August beginnen und bis November 2022 abgeschlossen sein.

"Kino am Dach" heuer wohl nur bis Ende Juli

Laut Bernhard Pöckl, dem Leiter der Stadt Büchereien, sei die Teilsanierung "dringend notwendig" geworden. "Unser Ziel ist es, die Terrasse möglichst gut nutzen zu können, etwa für Veranstaltungen wie das alljährliche Kino am Dach“, so Pöckl.

Trotzdem wird der Veranstaltungsbetrieb durch die Bauarbeiten möglicherweise teilweise beeinträchtigt, bis zum Beginn der Arbeiten im August werden die Veranstaltungen aber ungestört möglich sein.

Konkret betrifft dass etwa das Kino am Dach: auf Anfrage der BezirksZeitung bestätigt die Pressestelle der Stadt Wien Büchereien, dass das Kino am Dach heuer voraussichtlich nur bis Ende Juli laufen wird – und nicht wie üblich bis in den September hinein.

Trotzdem werde die Terrasse im vorderen Teil für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, da die Bauarbeiten eben vor allem den hinteren Teil betreffen. Die Kosten der Sanierung sollen laut der zuständigen Magistratsabteilung übrigens rund 1.086.000 Euro (brutto) betragen.

