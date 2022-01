Design am Neubau: Renate Hattinger transformiert die uralte Porzellan-Technik in die Gegenwart und überrascht mit Formen aus der Natur.



WIEN/NEUBAU. „In meiner Arbeit suche ich eine Verbindung von künstlerisch interessanter Form und Gebrauchsgegenstand, eine Verbindung von Kunst, Handwerk und Design“, fasst Renate Hattinger zusammen. Das Ergebnis dieses Ansatzes zeigt sich in ungewohnten Formen.

Serie aus Objekten, Vasen und Dosen in Form der zentralen menschlichen Organe Hirn, Herz, Lunge und Niere.

Foto: Hattinger

Ob menschliche Innereien, typische Nahrungsmittel oder reale und fantastische Tiere: Unter den Händen der Künstlerin verwandeln sich die Gegenstände in Vasen, Dosen, Schalen, Schmuck und auffällige Deko. Die gebürtige Steirerin beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Keramik und hat dabei verschiedene Techniken und Materialien ausprobiert: „Meine Vorliebe gilt dem Porzellan, dessen Gestaltungsmöglichkeiten, Farbe, Haptik und Feinheit ich besonders schätze.“

Zahn und Erdnuss mal ganz zerbrechlich

Anatomiebücher haben Hattinger in der Kindheit fasziniert. Daher hat sie bei einer Auftragsarbeit für die Maturanten des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums, vulgo Schulschiff, das Hirn als Gefäß entworfen. „Weil Herz zu Hirn gehört, ist die nächste Porzellankeramik dieser Serie entstanden“, so Hattinger. Danach folgten die Nieren, die Lunge und der Darm sowie Zähne.

Foto: Hattinger

Gleichzeitig hat Hattinger sich von der Natur inspirieren lassen. Standen zunächst Blumen im Mittelpunkt, nutzt die Künstlerin nun Erdnüsse, Muskatnüsse, Spargel oder Chilischoten als Vorlage. Daraus werden individuelle Schmuckstücke gefertigt.

Sinnliche und humorvolle Keramik

„Wichtig ist mir ein sinnlicher, humorvoller, lebendiger und zeitbezogener Zugang“, so die Porzellanmeisterin, die sich ihr Wissen im Studium an der Angewandten und bei einem Auslandsjahr in Barcelona erworben hat. Die Besonderheit des Materials zeigt sich für Hattinger beim Gießen, Kneten oder der Verarbeitung zu Platten, aber auch in der Fragilität nach dem Trocknen oder der Zerbrechlichkeit nach dem Brennen.

Renate Hattinger in ihrem Atelier.

Foto: Hattinger

Für Hattinger muss zum Material auch eine Idee gehören, ein Zweck, der mit dem gestalteten Produkt verbunden wird. Damit die einzelnen Teile auch optisch ansprechend sind, setzt die Porzellanexpertin wertvolle Materialien, wie echte Goldpigmente, ein.

Die einzelnen Stücke können in ihrem Neubauer Atelier in der Burggasse 34 gekauft werden, sind in Galerien in Wien zu sehen und werden in Ausstellungen in Zürich, München oder Frankfurt präsentiert. Regelmäßig nimmt die Künstlerin – sofern es Corona zulässt – an Schauen im In- und Ausland teil. Dadurch hat sich Hattinger ein treues Stammpublikum erarbeitet, das für die Kunstwerke gerne immerhin bis zu 600 Euro zahlt.

Zur Sache: Renate Hattinger Keramik

Burggasse 34, 1070 Wien

Online-Shop auf www.renatehattinger.com

Tel: 0676 628 73 00

