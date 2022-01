Vom Gürtel bis zur Zieglergasse, von der Lerchenfelder Straße bis zur Burggasse: Die neue Agenda-Gruppe "Am Neubau Nordwest" will im 7. Bezirk anpacken.



WIEN/NEUBAU. Ob KaDeWe am einen Ende des Bezirks, Sophienspital am anderen Ende oder die Zollergasse dazwischen: Es scheint so, als würde ganz Neubau im Zeichen der Umgestaltung stehen. Ganz Neubau? Nein – um die Bernardgasse hat sich bisher nicht viel getan. Ändern wollen das engagierte Neubauerinnen und Neubauer rund um Sigrid Thanhäuser, die sich zur Agenda-Gruppe "Am Neubau Nordwest" zusammengetan haben.

Wem der Name bekannt vorkommt: Thanhäuser hat bereits die Petition mit 353 Unterstützerinnen und Unterstützern zur Umgestaltung der Bernardgasse vorangetrieben. Jetzt soll das ganze Grätzel ins Auge gefasst werden: "Vom Gürtel bis zur Zieglergasse, von der Lerchenfelder Straße bis Burggasse", so Thanhäuser.

Von Grün bis Gackerl

Kleine Erinnerung für alle, was bezüglich Bernardgasse bisher passiert ist: Die erste Beteiligungsschleife ist abgeschlossen, mehr als 1.000 Ideen wurden eingereicht. Die Anrainerinnen und Anrainer wollen dort mehr Grün und eine Neuaufteilung des Straßenraums, sprich mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radlerinnen und Radler.

Agenda Neubau Projektleiter Christian Schrefel freut sich auf viele neue Aufgaben für 2022.

Was jetzt das Ziel der Agenda-Gruppe ist: "Wir wollen uns rund um die Umgestaltung der Gasse engagieren. Wie kann die Bernardgasse nach dem Umbau als Freiraum genutzt werden? Eignet sie sich für Tauschmärkte oder Nachbarschaftsfeste?", so Thanhäuser.

Weiteres heißes Thema: Vierbeiner und deren Hinterlassenschaften. In diesem Zusammenhang ist die Querung des Gürtels zur Hundezone ein wichtiges Thema.

Infoabend am 28. Jänner 2022

Nicht alle wohnen direkt in der Bernardgasse, was auch der Gruppenname schon verrät. Einige Mitglieder nutzen die Gasse hauptsächlich als Radfahrerinnen und Radfahrer: Auch diesbezüglich sollen Problemstellen angepackt werden. "Die beiden großen Einkaufsstraßen Kaiserstraße und Lerchenfelder Straße werden ebenfalls in unsere Überlegungen einbezogen." Im Fokus steht dabei "ein gutes Miteinander in einem bald grüneren Grätzel".

Wer sich also bei „Neubau Nordwest“ vernetzen möchte, kommt am besten zum nächsten Treffen am Freitag, 28. Jänner, ins Lokal der „Lebendigen Lerchenfelder Straße“ (Lerchenfelder Straße 141). Einfach zwischen 17 und 19 Uhr vorbeischauen – per Mail an info@agendaneubau.at gibt es nähere Informationen. "Wir freuen uns über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kommen Sie vorbei und schließen Sie sich an: Hier ist Platz für Ihre Ideen!", so Thanhäuser.

