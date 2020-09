Wiederverwertung für die alten Baumtröge der Neubaugasse: Sie sind ein paar Meter weiter übersiedelt.



NEUBAU. Vielleicht haben Sie’s ja schon gesehen? Die Baumtröge der "alten" Neubaugasse sind in die Kirchengasse übersiedelt und sorgen dort jetzt für mehr Grün im Grätzel.

Der Grund dafür? In der Kirchengasse laufen derzeit Arbeiten für den U-Bahn-Bau. Wenn diese in ein paar Jahren abgeschlossen sind, will der Bezirk auch dort Bäume pflanzen.