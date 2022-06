Das allseits beliebte "Ströck Feierabend" hat eine Schwester-Filiale dazubekommen. Auf 240 Quadratmetern setzen die Betreiber laut eigenen Angaben mehr denn je auf ressourcenschonenden, biologischen und nachhaltigen Genuss.



WIEN/NEUBAU. Seit der Eröffnung des auf der Wiener Landstraßer Hauptstraße ansässigen „Ströck-Feierabend“ im Jahr 2014 gilt das Wiener Familienunternehmen Ströck als Branchen-Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeitstrends. Seit Mittwoch sind die Türen der Filiale in der Burggasse 52-54 für jene, die das Herzensprojekt der Bäckerfamilie lieb gewonnen haben, geöffnet.

Dabei setzt man im neueröffneten Betrieb den Kurs des innovativen Konzepts der ersten Filiale fort. So schwört die Wiener Bäckerfamilie weiterhin auf die Nutzung von regionalen Produkten, die zum überwiegenden Teil aus Eigenanbau stammen, sorgsam ausgesuchte Bio-Produkte, ein charmantes Ambiente und exzellente Kulinarik.

„From Farm to Table“



So verfügt Ströck nicht nur über einen eigenen Gemüsegarten in Aspern, sondern auch acht eigene Bienenvölker mit rund 550.000 Bienen. Die in den Gerichten enthaltenen Eier stammen vom Bio-Hof Hammerl „Stoahöfe“. Diese Qualitäten brachten dem Konzept bereits zahlreiche Auszeichnungen ein, unter anderem vom Gourmet-Magazin Falstaff.

„Nahezu alle Produkte kommen aus der nächsten Umgebung, haben kurze Transportwege und verursachen sehr geringe CO2-Emissionen. Viele Gerichte werden sich saisonal leicht verändern. Unser Leitmotto ‚From Farm to Table‘ bürgt für Vielfalt und Abwechslung durch die Jahreszeiten“, betonen Christopher Schramek und Stefan Scheichenstein, die sich für das kulinarische Programm im Ströck Feierabend verantwortlich zeigen.

Briochekipferl eine zweite Chance geben



Jedoch werden im neuen „Ströck-Feierabend“ nicht nur die Speisen, sondern auch die Getränke fein selektiert. Neben zahlreichen Bio- und Naturweinen, Bieren, Cocktails und der „Feierabend Bowle“ bietet die Neueröffnung mit Bio-Apfelsaft, Bio-FAIRTRADE-Kaffee sowie hausgemachter Limonade, Eistee und Shrub auch zahlreiche alkoholfreie Erfrischungen.

Es ist unserer Familie ein Herzensanliegen zu zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Worthülse ist, sondern täglich frisch schmeckt“, sagt Ströck-Chefin Gabriele Ströck (ganz rechts) anlässlich der Eröffnung.

Als weiteres Musterbeispiel wie Nachhaltigkeit in einem Bäckereibetrieb funktionieren kann, gibt's in der neuen Filiale die sogenannte "Wiederbrioche" im Angebot. Neben Eiern, Butter, Mehl, Topfen, Honig und weiteren Zutaten besteht die etwa 400 Gramm schwere Kreation aus zwei Briochekipferln vom Vortag, welche nach dem Prinzip des „Kochstücks“ mit Wasser zu einem Brei gekocht und dem Briocheteig beigemengt werden und so zu einem neuen, leckeren Produkt wird. Dieses steht laut Ströck dem französischen Original in nichts nach.

„Mit unserer neuen ‚Wiederbrioche‘, die wir erstmalig im ‚Ströck-Feierabend‘ anbieten, geben wir wertvollen Briochekipferln vom Vortag eine schmackhafte zweite Chance. Es ist unserer Familie ein Herzensanliegen zu zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Worthülse ist, sondern täglich frisch schmeckt“, sagt Stöck-Chefin Gabriele Ströck anlässlich der Eröffnung.

Zur Sache



Der neue „Ströck-Feierabend“ hat im Sommer (bis August) an Wochentagen von 6 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen auf stroeck-feierabend.at und stroeck.at

