"Mit freundlichen Grüßen Eure Pandora" heißt das neueste Theaterstück des Kosmos-Theaters, in dem es um "absolute Gleichberechtigung" geht. Auf der Bühne mit dabei ist auch Maria Hofstätter.

WIEN/NEUBAU. Im Kosmos-Theater in der Siebensterngasse 42 geht es um "absolute Gleichberechtigung": Fünf Frauen - Maria Hofstätter, Sonja Romei, Christina Scherrer, Lara Sienczak und Elena Wolff - beschwören in "Mit freundlichen Grüßen Eure Pandora" von Laura Naumann eine Gesellschaft jenseits einer binären Geschlechterordung herauf - und verstricken sich dabei flugs in moralischen und ideelen Widersprüchen. Ist die Abschaffung des männlichen Geschlechts vielleicht doch nicht die ideale Lösung?

„Femmage. Radikal weibliche Perspektiven auf radikal menschliche Belange. Feminist Utopia. Obduktion des Patriarchats", beschreibt Autorin Laura Naumann ihr Stück. "Arme als revolutionäre Körperteile. Medusas Lachen. Eine Sammlung von Vulva-Kritzeleien, Manifestation, große Liebe und kleine Scherze. Davon hoffentlich viele. Harte Sätze. Zärtliche Kraft.“

Das neue Stück huldigt dem Feminismus.

Foto: Bettina Isabella Zehetner

hochgeladen von Mathias Kautzky

Nach der Premiere

Die Premiere findet im Kosmos-Theater am Dienstag, 11. Jänner, um 20Uhr statt. "Mit freundlichen Grüßen Eure Pandora" bleibt dann bis Samstag, 29. Jänner, am Spielplan. Am Mittwoch, 19. Jänner, wird es um 19 Uhr ein Einführungsgespräch vor der Vorstellung geben, am Donnerstag, 20. Jänner, gibt es ein Publikumsgespräch nach der Vorstellung. Karten kosten ab 10 Euro und sind hier online erhältlich.

