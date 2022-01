Gastro, Sporteln und Schauspielern: Studierende der TU Wien präsentierten im Bezirksmuseum Neubau Ideen für eine Nutzung der Stiftskaserne.

WIEN/NEUBAU. Neue Ideen für 20.000 Quadratmeter: Das riesige Amtsgebäude Stiftgasse General Spannocchi – vulgo Stiftskaserne – wird aktuell vom Österreichischen Bundesheer genutzt. Petra Hirschler vom Institut für Raumplanung der TU Wien denkt jedoch schon weiter in die Zukunft: Sie stellte Studierenden des ersten Semesters diesbezüglich eine Planungsaufgabe. „Wir sind von der Utopie des Weltfriedens ausgegangen, bei dem kein Militär mehr notwendig ist. In einem fiktiven Projekt sollten die Studierenden sinnvolle Nutzungen für diesen öffentlichen Raum entwickeln, insbesondere für den fensterlosen Flak-Turm.“

Die Basis für die Aufgabe: Befragungen von Passantinnen und Passanten, ein Prüfung der Gebäudestruktur und der vorhandenen Einrichtungen sowie einer städtebaulichen Bestandsanalyse. Auch ein gemeinsamer Stadtspaziergang wurde absolviert. Darauf aufbauend präsentierten 19 Studierende ihre Ideen in sieben Projekten. Allen Projekten gemein ist die Öffnung und Durchwegung sowie viel Grünraum.

Stiftskaserne als Schauspielschule

Die vorgestellten Visionen der jungen Erwachsenen sind so unterschiedlich, wie die Studierenden selbst und reichen von einer Film-Schauspielschule bis zu Wohnheimen für Studentinnen und Studenten in den Stiftshöfen.

Sigrun Perus und Daso Lim wollen ein Studentenwohnheim „Das Flak“ errichten.

So haben Anna Winkler, Hannah Dankl und Lola Linzer eine kühle Kaserne als karitatives Projekt entwickelt. Schwimmbäder, sozialer Wohnbau mit Arbeitsmöglichkeiten, eine Bücherei und ein Wassermuseum rücken die Natur in den Mittelpunkt. Der Natur widmen sich auch Anna Appl, Elena Goncalves da Cruz und Michael Kahlfuss, die der natürlichen Versickerung von Niederschlagswasser durch Vegetation verhindern. Das Ergebnis sind neue Erholungsstätten mit Wegen und Sträuchern.

Wohnen für alle Generationen

Das Thema "Generationen-Wohnen in der Stiftskaserne" mit begrünten Dachterrassen, Veranstaltungsräumen, Sport- und Fitnesseinrichtungen und einer Bibliothek im Flakturm haben Martin Liebert, Fabian Schnabel und Sarah Ullmann gewählt. Noch mehr als Ort der Kunst sehen Oscar Matthes, Clara Rosenberger und Paul Wilfing das Areal, die hier eine Film-Schauspielschule errichten möchten. Zwei Projekte stellen Wohnheime für Studierende und Schulsportgelände in den Mittelpunkt, während das Projekt "Leben in den Stiftshöfen" Gastronomie, Spielbereiche und Proberäume bevorzugt.

Welche Vision für die Stiftskaserne gefällt dir am besten?

Andrea Mann von der Agenda Neubau dazu: „Die vorgestellten Arbeiten sind Denkanstöße und Ideen, die das Potenzial des Areals aufzeigen.“ Von Seiten des Bundesheers wurden die Arbeiten ebenfalls begutachtet und als interessante Ideenvorstellungen gewürdigt.

Die Idee zur Öffnung der Kaserne ist übrigens nicht neu: Bereits 2001 wurden erste Rufe danach im Bezirk laut. 2010 beantragten die Grünen Neubau in der Bezirksvertretungssitzung, das Amtsgebäude zu öffnen – ohne Erfolg.

Zur Sache: Visionen für die Stiftskaserne

Die einzelnen Projektbögen und erste Modelle sind im Bezirksmuseum Neubau (Stiftgasse 8) ausgestellt und können bis Ende Februar besichtigt werden. Öffnungszeiten: Mittwoch 17-19 Uhr, Samstag 10-13 Uhr, während der Ferien geschlossen. Der Eintritt ist frei.



