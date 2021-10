In der Zieglergasse stand am Donnerstag, 7. Oktober, kurz vor Mitternacht, das Dach eines Wohnhauses in Flammen.

WIEN/NEUBAU. Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien kurz vor Mitternacht in der Zieglergasse eintrafen, stand ein Teil des Daches schon in Vollbrand. Die Alarmstufe wurde sofort erhöht und weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert. Mit drei Löschleitungen wurde der Brand schlussendlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Die Einsatzkräfte versuchten das Feuer von allen Seiten zu bekämpfen.

Foto: Stadt Wien | Feuerwehr

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses flüchteten ins Freie und wurden vorübergehend in den Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien betreut. Gleichzeitig wurde kontrolliert, ob sich im betroffenen Bauteil noch Menschen aufhalten.

Dramatische Szenen

Flammen schlugen bereits aus der Dacheindeckung – mit Atemschutzmasken mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Stiegenhaus des zweigeschossigen Altbaus eine Löschleitung legen, um den Brand von innen zu bekämpfen und um eine Ausbreitung zu verhindern. Mit zwei weiteren Löschleitungen wurde der Brand von außen bekämpft.

Verletzt wurde niemand. Die Zieglergasse war während des Einsatzes im betroffenen Bereich gesperrt, die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.

