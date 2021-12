Am Donnerstag, 16. Dezember, tritt die Neubauer Bezirksvertretung zusammen. Für alle Interessierten: Die Sitzung wird online übertragen.



WIEN/NEUBAU. Neue Anträge, Resolutionen und Vorhaben am Neubau: Das Bezirksparlament tagt zum letzten Mal in diesem Jahr. Wie geht's weiter mit der Parkraum-Bewirtschaftung? Was wird für die Schulwegsicherheit gemacht? Welche Ideen haben die einzelnen Parteien für den 7. Bezirk?

Interessierte haben die Möglichkeit, die Sitzungen der Bezirksvertretung gemütlich via Livestream von zu Hause aus mitzuverfolgen.

Wirst du dir die Bezirksvertretungssitzung anschauen?

Am Donnerstag, 16. Dezember, wird die gesamte Bezirksvertretungssitzung ab 17 Uhr auf www.wien.gv.at/bezirke/neubau live übertragen. Alle interessierten Neubauerinnen und Neubauer haben so die Möglichkeit, die Diskussionen und Beschlüsse live zu sehen.

