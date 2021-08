Bei Gerngross denkt man an ein alteingeführtes Kaufhaus an der Mariahilfer Straße in Wien, ebenso bei Stafa (der seltsame Name des Kaufhauses kommt von der Staatsangestellten-Fürsorgeanstalt [daher die Abkürzung Sta-Fa, die sich in der Folge durchsetzte]), die das Haus übernommen hatte; bei Westbahnhof haben sicher noch Viele die Ansicht von früher im Gedächtnis. So sehen diese Gebäude jetzt aus.