Sie wurde als die schönste Frau seit den Zeiten von Greta Garbo, Marlena Dietrich, Marylin Monroe gefeiert. "Das Kino hat wieder einen großen Star", schrieb French Paris Match in den 1970er Jahren. Sie hatte klassische Gesichtszüge, schöne Mandelaugen, braunrotes Haar. Sie galt als Sexsymbol. Die Nachricht vom Tod von Romy Schneider verbreitete sich in Sekundenschnelle um die Welt. Für viele war sie die Verkörperung ihrer Rolle – die ewig junge Kaiserin Sissi, eine Legende. Doch am 29. Mai 1982 wurde sie tot in einer Pariser Wohnung aufgefunden. Die offizielle Todesursache war ein Herzinfarkt. Sie hatte bereits einen Selbstmordversuch unternommen. Anfang der 1960er Jahre schnitt sie sich zum ersten Mal die Handgelenke auf, als Alain Delon sie verließ. Sie hat sich jahrelang Tag für Tag umgebracht. Sie bekam große Schönheit, Talent und ein hoffnungsloses Leben vom Schicksal.

Romy Schneider wurde 1938 als Rosemarie Albach-Retty in Wien geboren. Sie stammte aus einer Schauspielfamilie. Ihre Mutter Magda Schneider war eine deutsche Schauspielerin, ihr Vater ein österreichischer Schauspieler. Beide wurden mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, eine Tatsache, die Romy erst Jahre später herausfand. 1947 ließen sich ihre Eltern scheiden. Vater war ihre erste unerfüllte Liebe, sie liebte ihn, aber er verließ schnell seine Familie und suchte keinen Kontakt. Ihr Stiefvater hat sie wahrscheinlich belästigt. Das Mädchen wurde zunächst von ihrer Großmutter erzogen, dann 1949 in eine Klosterschule geschickt.

Erst als sie erwachsen wurde und klar wurde, dass sie schön und fähig war, beschloss ihre Mutter, sich wieder um sie zu kümmern. Magda Schneider, die selbst keine große Karriere machte, war besessen von ihrer Tochter. Sie wollte um jeden Preis einen Star aus ihr machen, sie bot es den Produzenten an und ignorierte, was sie mit ihr machten. Andrzej Żuławski erinnerte sich in seinem "Tagebuch": Romka - (er nannte sie) "erzählte mir, dass ihre Mutter sie zu diesen alten Produzenten, zu den Betten, zum Spielen brachte! „Die zwölfjährige Romka! Und Romy erzählte mir, als sie betrunken war und weinte, dass ihr sentimentales und emotionales Leben im Alter von zwölf Jahren zerstört worden war. “

Die Mutter wollte, dass Romy unter ihrem Nachnamen spielt - ihre Tochter im Teenageralter wurde nicht mit ihrer Kriegsvergangenheit in Verbindung gebracht. Sie spielten zusammen inkl. im Film

Die Mutter wollte, dass Romy unter ihrem Nachnamen spielt - ihre Tochter im Teenageralter wurde nicht mit ihrer Kriegsvergangenheit in Verbindung gebracht. Sie spielten zusammen inkl. im Film „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ Magda Schneider war zunächst neidisch auf den Erfolg ihrer Tochter, merkte aber schnell, dass sie ein Talent hatte, das man nutzen konnte. Sie verdienten recht gut, obwohl Romy selbst mehr verdiente als im "Paket mit der Mutter".

1955 spielte sie als 17-Jährige die Hauptrolle im Film "Sissi" und erlangte unglaubliche Popularität. Eine ihrer Freundinnen wird Jahre später sagen: „Sie hatte Glück und Pech. Sie wurde ein Idol, bevor sie Schauspielerin werden konnte." Die Rolle brachte ihr schnell Ruhm und Geld, "dann hatte ich alles außer Zeit, um über mein Leben nachzudenken", sagte Romy. Sie mochte sie unglaublich: Sie war jung und voller Charme und hatte gleichzeitig Charakter und Temperament. Der Film gewann so an Popularität, dass mehr Teile gedreht wurden. „Soll ich bis 50 diese Sissi sein? Ach nein!" die Schauspielerin kochte. "Sissi klebt wie Müsli an mir", scherzte sie Jahre später. Es war eine Rolle wie eine Falle, Romy konnte sich lange nicht vom Bild einer süßen Kaiserin befreien, viele Menschen verbinden sie bis heute mit dieser Rolle. Sogar wenn 1976 unterstützte die Schauspielerin auf dem Cover der deutschen Wochenzeitung "Stern" die Legalisierung der Abtreibung, und es brodelte. Die Leute wurden gefragt, ob es der guten, geliebten Sissi möglich sei, sich so zu verhalten (Abtreibung war in Deutschland damals illegal).

1958 eroberte die 20-jährige Romy Paris. Sie träumte davon, sich von ihrer Familie zu lösen, von Freiheit. Am Set des Films "Christine" lernte sie Alain Delon kennen. Sie stammten aus zwei verschiedenen Welten. Romy aus dem sogenannten ein gutes, gutes Zuhause (was immer das für sie bedeutete). Delon, der im Alter von 15 Jahren von der Schule verwiesen wurde, durchstreifte die Welt, trat der französischen Armee bei und kämpfte in Indochina. Er wurde angeblich mit der Unterwelt in Verbindung gebracht. Das waren die Legenden über ihn. Er war immer beeindruckend: ein bisschen zynisch, kalt, aber auch schön und liebenswert. In Frankreich gab es wohl kein großes Idol, die Frauen waren besessen von ihm. Eine seiner Frauen, die Schauspielerin Mireille Darc, sagte, sie sei nachts aufgewacht, um ihn an ihrer Seite liegen zu sehen. Er war immer ein Narzisst, er sagte gerne, dass er sein ganzes Leben lang nur ein Bild von einem Schauspieler über seinem Bett hatte – sich selbst. Aber als sie sich trafen, war Romy der Star.

Romy Schneider hat viele tolle Rollen gespielt, u.a. in "Bocaccio 70", "Crumbs of Life", "Das Wichtigste ist zu lieben" - ​​für diese Rolle in Andrzej Żuławskis Film erhielt sie den Cezar-Preis. Aber sie hatte das Gefühl, dass die Leute nur an ihrem Gesicht interessiert waren und mit wem sie ins Bett ging.Sie war berühmt für ihre Liebesaffären, aber sie konnte keine Beziehung pflegen. Es hieß, sie habe etwas wie ein Star und ein verletztes Mädchen an sich, sie sei voller Widersprüche. Dominant und verwirrt zugleich. Ihre nächste Ehe mit dem Journalisten Daniel Biasini, mit dem sie eine Tochter, Sarah, hatte, kann kaum als erfolgreich angesehen werden. Er benutzte ihr Geld und ihre Kontakte. Die Scheidung war nur eine Frage der Zeit. 1981 diagnostizierten Ärzte bei der Schauspielerin einen Nierentumor. Im selben Jahr ereignete sich eine schreckliche Tragödie, ihr 14-jähriger Sohn David versuchte, über den Zaun um das Haus herum zu springen und lief in eine Metallstange - er durchbohrte die Oberschenkelarterie. Für die ohnehin in schlechter Verfassung befindliche Romy erwies sich diese Tragödie als unüberwindbar. Sie war schwach, manche sagten, sie habe jahrelang viel getrunken, andere sagten, sie habe unter einer Nierenoperation gelitten. In einem Interview sagte sie : "Ich bin eine unglückliche 42-jährige Frau und heiße Romy Schneider." Sie starb am 29. Mai 1982.

Das Gedenken an Romy Schneider lebt heute weiter in einem Museum in der Lausitz /Brandenburg.

Der Verein Romy Schneider Archiv e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht ein Museum zu Ehren Romy Schneider zu errichten.