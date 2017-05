15. All Austrian Metal Night im Wiener Replugged – Gewinnspiel

Am 27. Mai 2017 gibt's ein Jubiläum: Zum 15. Mal findet die All Austrian Metal Night (AAMN) statt. Auf der Bühne stehen We Blame The Empire, Hunting Party, Stesy und Chaos Inside. Wir verlosen 1x 2 Tickets für den Abend!





Chaos Inside eröffnen den Abend mit energiegeladenen Grooves, Gitarrenwänden und opulenten Soundscapes. "Ist es Melodic Metal? Ist es Prog Rock? Ist es Filmmusik?" fragt sich die Band selbst. Antwort: Solang die Musik gefällt, ist die Schublade egal.

NEUBAU. Ein Jubiläum feiert das AAMN-Team am 27. Mai, denn an diesem schönen – und vor allem lauten – Samstagabend steigt im Replugged die 15. Ausgabe der All Austrian Metal Night. Zum Gratulieren haben sich dem würdigen Anlass entsprechend gleich vier live-haftige Vertreter österreichischer Rockmusik angesagt.

Stesy bereicherten von 2012 bis 2016 unter dem Namen Stendhal Syndrome die Szene – und nicht nur die heimische: Sie tourten mit diversen Bands durch ganz Europa. Mit neuem Namen und ebensolchem Album ("Contrasts") rocken Stesy nun die AAMN.



Hunting Party setzen sich aus ehemaligen Drained Thoughts- und Cardiac Output-Members zusammen. Ihren dynamischen Hardcore, den sie schon auf der "Misscaried"-Debüt-EP zelebrierten, kann man nun live im Replugged hören.



We Blame The Empire konnten sich seit der Gründung 2014 eine ebenso große wie treue Fanschar erspielen. Mit treibenden Breakdowns, eingängigen Melodien und groovenden Riffs begeistern sie aber auch die Kritiker, wie die Rezensionen auf das im Jänner 2017 veröffentlichte Debütalbum "These Waves Won´t Take Me" beweisen.



Wann? 27. Mai 2017

Wo? Replugged, Lerchenfelder Straße 23, 1070 Wien

Wie viel? Vorverkauf: 12 Euro

Mitmachen und gewinnen! Wer die Gewinnfrage richtig beantwortet, kann mit etwas Glück am 27. Mai live im Publikum dabei sein. Ein Tipp: Die richtige Antwort versteckt sich im Text!