Artistar Jewels - Internationale Designschuck Ausstellung bei Tiberius Wien

02.10.2017, 18:35 Uhr

Diese außergewöhnliche Design-Sammelausstellung wird insgesamt in 30 europäischen Städten gezeigt. Kuratiert wurden die Exponate unter anderem von der angesehenen Modeexpertin Elisabetta Barracchia (Creative Director Fashion | Vanity Fair & Editor | Italian Vogue).

TIBERIUS wurde in Österreich dazu auserwählt, die kosmopolitische Sammlung zu präsentieren. TIBERIUS-Gründer Karl Ammerer und Chefdesigner Marcos Valenzuela sind stolz, dass ihr Store als Ausstellungsort für diese großartige Veranstaltung ausgewählt wurde. „Mode und Design verlieren mit solch internationalen Projekten an Banalität und gewinnen an diplomatischer und wirtschaftlicher Bedeutung“, sagt Karl Ammerer.Das Ziel von ARTISTAR JEWELS ist es, Designer aus ganz Europa zu promoten, deren Namen und Kreativität in andere europäische Länder zu exportieren und die Türen für geförderte Künstler in anderen Ländern zu öffnen.Viele kreative Köpfe arbeiten hier zusammen und leben die romantische Philosophie und das europäische Ideal-Szenario von Handel und kultureller Interaktion. Die gezeigten Designs sind eine Mischung aus verkäuflichen und nicht reinen Ausstellungsstücken.Öffnungszeiten:Dienstag - Freitag 12.00h - 19.00hSamstag 11.00h - 18.00hSonntag + Montag geschlossenwww.tiberius.at