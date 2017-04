BilderBücherBühne #35 w/ Fabian Navarro / Faustmann

Österreichs einzige Lese-Mal-Bühne samt Poetry, Prosa und Pinselei.Jeden Monat lädt FOMP drei verschiedene Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum ein. Vor Publikum lesen sie jeweils 30 Minuten eigenes Material - im Stillen begleitet von einer bildenden Künstlerin oder einem bildenden Künstler. Das Vorgelesene inspiriert das Entstehen eines Bildes, das am Ende des Abends versteigert wird.

Literatur, Kunst, Auktion - drei Erlebnisse auf einmal, in der kuscheligen Wonne der ‘Drahtwarenhandlung’.Mit Texten dabei:Fabian NavarroMusik von Faustmann••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Eure MCs:Christopher Hütmannsberger & Jonas ScheinerEinlass 19:30Beginn 20:00Ihr entschiedet, wir folgten - 5 Euro Eintritt für alle.Die Drahtwarenhandlung in der Neustiftgasse 57 bietet Sessel, Schank und Schmaus.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Created by FOMP.Made possible by you.