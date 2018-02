Der Pflanzenflüsterer gab sich zu St. Valentin die Ehre

16.02.2018, 17:45 Uhr

Im Museumsquartier gab Karl Ploberger am 14. Februar Gartentipps und erzählte von seinen Gartenreisen





Die Halle im Wiener Museumsquartier war nahezu ausverkauft, Karl Ploberger, der bekannte Biogärtner aus dem TV rief und Jung & Alt kam!Der Oberösterreicher, welcher in Seewalchen am Attersee ein 2500m² großes Grundstück „bewirtschaftet“ mit allerlei Blumen und Nutzpflanzen gab sein umfangreiches Wissen an das geneigte Publikum weiter.Dazu zeigte er auch einige Fotos seiner Gartenwelt wie auch einige Bilder bei seiner Gartenarbeit.

Ploberger riet weitgehend ab vom herkömmlichen Düngen und empfahl organische Düngung, wie Brennesseldung und Kompost um Biologisch zu Gartln!Auch empfahl er Hornspäne und Tongranulat sowie Torffreie Erde für nahezu alle Pflanzen, insbesondere für Topfpflanzen um Feuchtigkeitsstau, dem Tod der meisten Pflanzen verursachend zu vermeiden!Dies machte er auch anschaulich und bat einige aus dem Publikum auf die Bühne zum Gartenkräuter setzen, natürlich durften nach der Show die Kräuterkästen mitgenommen werden.Dazu gab Ploberger auch noch den Tipp bei Schnittlauch als Dünger Kaffeesud und Eierschalen zu verwenden!Übrigens, das Material für das „Bühnengartln“ wie auch die Bühnendekoration wurde vom Waldviertler Gärtner & Gartengestallter Kittenberger zur Verfügung gestellt, welcher durch seine Schaugärten in Schiltern bei Langenlois bekannt ist. Insbesondere die Weihnachtswelt beeindruckt jedes Jahr tausende Besucher.Wie uns Kittenberger in einem kurzem Interview mitteilte, liegen vielversprechende Pläne für den Ausbau der Schaugärten in Schiltern vor, so sollen unter anderem kleine Chaletdörfer entstehen, wo man dann in Mitten von Blumenpracht erholsame Tage verbringen kann. Darüber hinaus sollen davor noch die Schaugärten erweitert werden.Eröffnung der diesjährigen Saison der Erlebnisgärten in Schiltern ist am 17. März, bei der es auch wieder einiges Neues geben soll!Ploberger gab währenddessen Autogramme und signierte sein neues Buch Gartenlust und Küchenzauber, welches er zusammen mit seiner Tochter schrieb, auch wir haben uns ein Buch um€ 19,99 gekauft und Signieren lassen.Im zweiten Teil der Show präsentierte Ploberger einen kleinen Teil seiner Gartenreisen, insbesondere nach Großbritannien, die er mit vielen eindrucksvollen Bildern untermalte. Dazu gab er auch viele Bepflanzungs- und Gartengestaltungstipps!Am Schluss durften wieder Leute aus dem Publikum Erdäpfel „Brocken“ (Ernten) um zu ermitteln, wer dann die Meisten „gebrockt“ hatte. Der Gewinner bekam einen Gutschein für eine Gartenreise nach Nord- & Ostfriesland.Die Gewinnerin konnte ihr Glück kaum fassen und umarmte Karl Ploberger glücklich!So verging ein informativer Abend, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kam, welcher besonders am Schluss groß geschrieben wurde, mit den üblichen „Hoppalas“ aus den beliebten Fernsehsendungen des Pflanzenflüsterers.Auch nach der Show bestand die Möglichkeit einige Worte mit Ploberger zu wechseln und das Buch signieren zu lassen.Der Schaugärtner Kittenberger überreichte am Ausgang jeder Frau noch eine Topfpflanze zuSt. Valentin!E. Weber / I. Ankele