Gewinnspiel: Landpartie am Spittelberg: Tradition trifft Gegenwart

Das Festival bringt die Vielfalt der neuen österreichischen Volksmusik auf den Spittelberg.

Dass die Volksmusik kein verstaubtes, altmodisches Musikgenre ist, sondern gerade durch Einflüsse aus anderen Genres lebendig, modern und vielfältig sein kann, zeigt das Festival "Wien im Rosenstolz – Landpartie", das vom 23. bis 31. Mai im Theater am Spittelberg (7., Spittelberggasse 10) stattfindet. Musikgruppen aus Österreich und den Nachbarländern präsentieren dabei ganz unterschiedliche Facetten der Volksmusik und schaffen mit ihren Neuinterpretationen eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

Jazz und Jodler

Wie das klingen kann, stellen zum Beispiel die Tanzgeiger mit ihrem rockigen Eröffnungskonzert am 23. Mai unter Beweis. Eine soulige und jazzige Note erhält die Volksmusik bei Stippich & Stippich, die am 24. Mai auf Balkan-Swing, Csárdás und Jodler der Formation Mischwerk treffen. Am 28. Mai wird es mit der Südtiroler Band Titlá im Pustertaler Dialekt, der mit irisch-jiddischem Folk verschmilzt, melancholisch bis heiter. Volksmusik im A-cappella-Stil erwarten die Besucher am 29. Mai, wenn das Lalá Vocalensemble und die Gesangskapelle Hermann auftreten. Ein Highlight ist der Auftritt von Attwenger, die als "Die Goas" am 31. Mai mit Gstanzln, Landlern und Zwiefachen zu ihren musikalischen Anfängen zurückkehren. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.Alle Infos zum Programm und Karten: www.rosenstolz.at