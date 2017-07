Gewinnspiel: Moderner Fado aus Lissabon erklingt am Spittelberg

Mit der bz ins Theater am Spittelberg

Der Sänger Hélder Moutinho prägte mit João Monge, einem der berühmtesten Autoren und Lyriker Portugals, eine moderne Form des traditionellen portugiesischen Musikstils: den "New Fado". Gemeinsam mit den beiden Musikern Teresinha Landeiro und Bernardo Espinho bringt er am 5. August um 19.30 Uhr frische, zeitgenössische Interpretationen des Fado ins Theater am Spittelberg (7., Spittelberggasse 10).Karten (26 €): www.theateramspittelberg.at Gewinnen Sie bis 2. August 2017 2x2 Karten für das Fado-Konzert!