Gewinnspiel: Ragtime, Swing und Dixie am Spittelberg

Im Geiste von Jazzlegende Louis "Satchmo" Armstrong begibt sich der Streetview Dixieclub am 29. Juli im Theater am Spittelberg (7., Spittelberggasse 10) auf eine musikalische Reise in die Frenchman Street, der populären Musikmeile von New Orleans. Ragtime-, Swing- und Dixieland-Klassiker der 1920er- und 1930er-Jahre wie "Sweet Georgia Brown" oder "On The Sunny Side Of The Street" stehen dabei auf dem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr.Karten (22 €): www.theateramspittelberg.at Gewinnen Sie bis 26. Juli 2017 2x2 Karten für das Konzert am Spittelberg!